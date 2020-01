Der Kärntner Schauspieler Max Müller hat seit 2002 an der Seite von Joseph Hannesschläger in den "Rosenheim Cops" gespielt. Er trauert um seinen Freund, an dem er dessen "unheimliche Präsenz und Präzision im Spiel" bewunderte. Müller wird bei der Beerdigung auch die Trauerrede halten.

Spielten in über 400 Folgen der "Rosenheim Cops" gemeinsam: Joseph Hannesschläger und Max Müller © ORF

"Ich bin sehr vorsichtig mit dem Wort Freund, das ist ein Ehrentitel. Joseph war ein Freund", sagt Max Müller. Der Kärntner Schauspieler hat seit dem Jahr 2002 an der Seite von Joseph Hannesschläger in den "Rosenheim-Cops" gespielt. Umso größer ist die Trauer um den Freund, der am heutigen Montag verstorben ist und den Müller bis zuletzt regelmäßig besucht hat: "Ich habe ihn zuletzt Sonntag vor einer Woche gesehen. Der ehemalige Oberbürgermeister von München, Christian Ude, war auch gerade bei ihm zu Gast. Wir haben gemeinsam ein Bier getrunken. So werde ich ihn in Erinnerung behalten: strahlend mit dem Ex-Bürgermeister", so Müller.