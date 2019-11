Facebook

Neue Programmplätze in Kärnten © manaemedia/Fotolia

simpliTV-Kunden, die das digitale Antennenfernsehen im Raum Klagenfurt, Viktring und Wolfsberg nutzen, müssen ab 19. November (10 Uhr) ihre Programmplätze aufgrund einer Kanalumstellung neu einstellen. Achtung: Die Umstellung des Senders Goldeck in Spittal an der Drau erfolgt wetterbedingt erst am 3. Dezember (10 Uhr). Damit alle Sender weiterhin empfangbar sind, muss nur ein einfacher Sendersuchlauf durchgeführt werden.