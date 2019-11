Die Tiger Lillies beehren am 12. und am 16. November den Villacher Kulturhofkeller.

Die Tiger Lillies kommen nach Villach © GRAPHIC ART/KK

Man nehme: schräge Kostüme und Masken, eine Instrumentierung aus Akkordeon, Drums, singender „Säge“ und Piano, dazu jede Menge exzentrischen und schwarzen Humor. Und heraus kommen: die Tiger Lillies. Die Briten sind längst Kult – egal, ob mit ihren zahlreichen Konzeptalben, auf denen sie textmäßig keine Angst vor Themen wie Drogenabhängigkeit, Prostitution, Blasphemie, Abtreibung, Mord oder sexuellen Fantasien (von Sodomie bis Inzest) haben oder mit ihren Theaterarbeiten. Im Jahr 2011 reüssierten sie an der Seite von Ben Becker und Christian Kolonovits in „Woyzeck & The Tiger Lillies“, für die Produktion der Vereinigten Bühnen Wien gab es einen Nestroy. Ihr Musical „Shockheaded Peter“, das im Sommer auch in Villach zu sehen war, wurde mehrfach ausgezeichnet.