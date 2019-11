Kleine Zeitung +

Neue CD Nikolaj Efendis musikalisches Plädoyer für die Geduld

In seinem neuen Album „Vulgo“, das er am 8. November in Klagenfurt präsentiert, widmet sich Nikolaj Efendi den Kärntner Partisanen. Für das Akademietheater Wien schreibt er gerade Theatermusik.