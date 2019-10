Facebook

Starke Bilder zeigt das Handke-Stück in Klagenfurt © (c) Karlheinz Fessl

Punktgenauer kann eine Premiere nicht über die Bühne gehen: Zu Mittag wurde gestern bekannt, dass Peter Handke mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wird. Am Abend feierte im Stadttheater Klagenfurt sein Stück „Die Stunde da wir nichts voneinander wußten“ Premiere. Intendant Florian Scholz begrüßte das Publikum mit den Worten "Heute waren wir so schnell, die passende Premiere zum Nobelpreis anzubieten". Dann gratulierte er im Namen des gesamten Ensembles Peter Handke, bevor der Vorhang hochging für knapp zwei Stunden ohne Worte, aber mit einer wahren Flut an Bildern.