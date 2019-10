39.362 Besucherinnen und Besucher waren vergangene Nacht in den Museen und Galerien unterwegs. Im Vorjahr waren es fast 34.500 Besucher. Am beliebtesten waren Stadtgalerie Klagenfurt, Minimundus und das Stadthaus.

Eröffnet wurde die "Lange Nacht" im ORF-Landesstudio Kärnten © Schumann/ORF

73 Kulturinstitutionen machten in Kärnten am 5. Oktober bei der "ORF-Langen Nacht der Museen" die Nacht zum Tag. Die mit großem Abstand meisten Besucher wurden in Klagenfurt gezählt, nämlich 37.826 Kunst- und Kulturinteressierte. Die beliebteste Einrichtung war die Stadtgalerie Klagenfurt mit 4.535 Besuchern, gefolgt vom Minimundus – die kleine Welt am Wörthersee mit 2.514 und dem Stadthaus Klagenfurt Foyer mit 2.113 Besuchern.