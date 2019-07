Kleine Zeitung +

Klagenfurt-Konzert am Freitag Dünne Stimme, dicke Show: Bon Jovi in Wien

"Bon Jovi" bot ein 80er-Jahre-lastiges Hit-Feuerwerk in Wien und wurde dafür von den Fans gefeiert. Sänger Jon Bon Jovi schwächelte stimmlich im ausverkauften Happel-Stadion. Nächste Show am morgigen Freitag in Klagenfurt.