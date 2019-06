Florian Scholz, seit der Saison 2012/13 Intendant des Stadttheaters Klagenfurt, wechselt an das Theater Bern. Er wird kommende Saison noch in Kärnten sein und übernimmt in Bern ab der Saison 2020/21.

Florian Scholz wechselt nach Bern © Markus Traussnig

Florian Scholz, seit der Saison 2012/13 Intendant des Stadttheaters Klagenfurt, wechselt an das Theater Bern. Er wird kommende Saison noch in Kärnten sein und übernimmt in Bern ab der Saison 2020/21. Regulär würde sein Vertrag am Stadttheater ein Jahr länger, bis Ende August 2021, laufen.