Sebastian Schug inszeniert Josef Winklers „Lass dich heimgeigen, Vater ...“ am Tonhof. Ein Gespräch über Schönheit, Grauen und österreichisches Sprachgefühl.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Regisseur Sebastian Schug © Fessl/Stadttheater klagenfurt

Wie haben Sie sich dem Text von Josef Winkler angenähert, der ja mehr Litanei als Stück ist?

SEBASTIAN SCHUG: Mit Wut (lacht)! Beim Reinschnuppern in den Text habe ich geschaut, ob da irgendwann einmal etwas kommt, was Theater ist. Das war so eine Kampfnacht, ich war wie mit einer Machete durch den Dschungel unterwegs.