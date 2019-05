Bryan Adams kündigte seine gigantische "Shine A Light Tour" an, die ihn auch nach Klagenfurt führt: Am 8. November spielt er auf dem Messegelände.

Brian Adams 2014 bei "Wetten, dass . . . ?" © APA/EPA/Hendrik Schmidt

Seit 1983 erreichte er in über 30 Ländern Nummer-eins-Platzierungen in den Charts, in seiner 40-jährigen Karriere verkaufte er mehr als 100 Millionen Tonträger: Bryan Adams. Auf seiner gigantischen "Shine A Light Tour" schaut er nun auch in Klagenfurt vorbei: Am 8. November spielt er auf dem Messegelände.