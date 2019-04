Facebook

Annemieke van Dam in der Maske © Markus Traussnig

"Da ist Che“, lacht Annemieke van Dam, als sie vor der Probe in der Maske im Stadttheater sitzt und auf Musicaldarsteller Edward Hall deutet, der gerade geschminkt wird. „Er wird aussehen wie Antonio Banderas!“ Die Verfilmung des Musicals „Evita“ (1996) mit Madonna und Antonio Banderas in den Hauptrollen hat die sympathische Holländerin als Jugendliche geliebt. „Ich war ein Riesen-Madonna-Fan, habe mir sogar die Noten von ,You must love me‘ bestellt und alle Songs auswendig gekonnt!“ Dass sie – seit ihrem Durchbruch als „Elisabeth“ (2008) gefeierter Musical-Star - jetzt selbst die Evita singt, ist für die 36-Jährige „ur-cool“.