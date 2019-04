Facebook

Sagen in der nächsten Spielzeit "Ja" zu "Nein": Iris Dönicke, die kaufmännische Direktorin, und Stadttheaterintendant Florian Scholz © stk/pöschl

Das aktuelle Saisonmotto „Ich habe einen Traum“ wird noch mit Antigone, der Oper „Koma“ und „Evita“ eingelöst, für die nächste Spielzeit setzt Intendant Florian Scholz auf ein schlichtes „Nein“. Zur Einführung wachelt er mit der von der Kärntner Künstlerin Ines Doujak gestaltete Programm-Broschüre. Das englische „NO“ auf der Vorderseite ergibt auf der Rückseite „ON“ und damit die Botschaft: Wenn man „Nein“ sagt, dann passiert etwas. Und in diesem Sinne bringt ein „Nein“ ab Herbst in elf großen Produktionen Bewegung in den Lauf der Dinge – ausgenommen Peter Handkes „Die Stunde da wir nichts voneinander wussten“ (Premiere 10. Oktober), ein Schau-Spiel, das ohne Worte auskommt.