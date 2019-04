Stadttheater Klagenfurt"Nein"-Sager beleben die nächste Saison

Facebook

Der Klagenfurter Stadttheaterintendant Florian Scholz holt 2019/2020 die "Nein"-Sager vor den Vorhang © APA/ERWIN SCHERIAU

Mit dem Musical "Evita" (Premiere am 2. Mai) hat das Spielzeit-Motto "Ich habe einen Traum" ausgedient. Die kommende Saison 2019/2020 am Stadttheater Klagenfurt steht unter dem Motto "Nein" und gibt in einer Welt, die vornehmlich bejahend "Likes" verteilt, Heldinnen und Helden eine Bühne, die "Nein" sagen.

"Ja" zum Musiktheater

Das will Intendant Florian Scholz unter anderem mit der Uraufführung der Oper "Il canto s’attrista, perché?" nach Aischylos‘ Orestie von Salvatore Sciarrino bewerkstelligen. Eröffnet wird mit Richard Wagners "Tannhäuser" in der Regie des Franzosen David Bobée und unter der musikalischen Leitung von Chefdirigent Nicholas Carter. Mit Verdis "Simon Boccanegra", Tschaikowskis "Eugen Onegin" - für die Choreografie kehrt der gebürtige Kärntner Johann Kresnik ans Haus zurück - und Jules Massenets Märchenoper "Cendrillon" (Aschenputtel) ist das große Musiktheater-Kleeblatt komplett.

Immo Karaman, der Regisseur der Oper "Koma" von Georg Friedrich Haas (Aufführungen bis 15. Mai), inszeniert in der nächsten Spielzeit das Musical "Cabaret" mit Anastasia Troska als Sally Bowles. Das Laibacher Staatsballett kommt mit einem Gastspiel von Romeo und Julia nach Klagenfurt.

Dreimal Sprechtheater

Außer Peter Handkes Schauspiel ohne Worte "Die Stunde da wir nichts voneinander wussten" (Premiere am 10. Oktober) gibt es nur noch zwei Sprechtheater-Produktionen: "Der Parasit" von Friedrich Schiller und "Faust" - Marco Štorman bringt Faust 1 und Faust 2 von Johann Wolfgang von Goethe an einem Abend unter.

Ergänzend gibt es auch wieder Statt Theater-Abende, ein Kinder– und Jugendprogramm für alle Altersstufen und eine Konzertreihe des Kärntner Sinfonieorchesters.