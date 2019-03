Facebook

Das Alban Berg Ensemble lädt heuer wieder an den Ossiacher See © KK

Spannende Konzertprogramme zeitgemäß zu präsentieren, das Publikum auf künstlerische Entdeckungsreisen mitzunehmen und Musik weltoffen, kompromisslos und poetisch zu kommunizieren“ – das sind die Leitlinien für sieben Musikerinnen und Musiker, die sich zum Alban Berg Ensemble Wien zusammengeschlossen haben. Im Vorjahr hatte das Ensemble am Ossiacher See das neue Kammermusikfestival „Bergfrühling“ aus der Taufe gehoben. „Nach regem Interesse und viel Freude, Applaus und Aufregung“ soll es heuer eine dreitägige Fortsetzung geben. Musiziert wird neuerlich im Alban Berg-Saal in Ossiach sowie in der Kirche von Sternberg. Auf dem Programm stehen Werke zwischen Klassik und Gegenwart.

Für das Ossiacher Eröffnungskonzert am 30. Mai kann Florian Berner, Cellist und künstlerischer Leiter des Festivals, mit einem besonderen Gustostückerl aufwarten. Auf dem Programm steht neben Gustav Mahlers 4. Symphonie die Uraufführung des jüngsten Werkes von Friedrich Cerha mit dem Titel „Mikrogramme“. Auch eine „Landpartie“ in die Pfarrkirche von Sternberg ist wieder geplant, diesmal mit Werken von Claude Debussy, Leo(s) Jana(c)ek und Richard Wagner.

Nähere Infos: www.bergfruehling.net oder 04243/45594. Die Kartenpreise: bewegen sich zwischen 12 und 26 Euro.