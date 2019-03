Facebook

Junger Schlagwerker im Einsatz: Lukas Hofer © Markus Traussnig

Da staute es sich am Sonntag Nachmittag ganz schön im Alban Berg Saal der Carinthischen Musikakademie in Ossiach. Kein Wunder. Gab es doch die große Abschlussveranstaltung des Jugendmusikwettbewerbs „Prima la Musica“ mit Urkundenverleihung und Preise für die jungen Musikerinnen und Musiker, die von einer Fachjury im Rahmen des Landeswettbewerbes vom 11. bis zum 15. März zu den besten in ihren jeweiligen Kategorien gewählt wurden. Insgesamt haben sich heuer 265 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 19 Jahren daran beteiligt, 57 von ihnen werden Kärnten nun auch beim Bundeswettbewerb vertreten. Der findet heuer zwischen 25. Mai und 2. Juni in Klagenfurt statt.