Kleine Zeitung +

Mit 15.000 Euro dotiert Gert-Jonke-Preis 2019 geht an Ewald Palmetshofer

Zum fünften Mal ist am Sonntagabend in Klagenfurt der Gert-Jonke-Preis vergeben worden. Dieses Jahr ging die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung an den oberösterreichischen Literaten Ewald Palmetshofer.