neuebuehnevillach 2019„Wir werden nie aufhören, Fragen zu stellen“

Vier Schauspieler setzten sich im Stück „Vater“ mit der Würde des Menschen auseinander © (c) Patrick Connor Klopf

Bin ich verrückt oder sind es alle Anderen? Wie lange lässt sich ein Skandal verdrängen? Und was bedeutet Würde im Alter? Unter dem Motto „Hinter Fragen“ startet die neuebuehnevillach in ihre 17. Spielsaison. „Wir können keine Antworten geben, aber wir werden nie aufhören, Fragen zu stellen“, erklärt Spielleiter Martin Dueller. Zwölf Werke, darunter sieben Eigenproduktionen, stehen heuer auf dem Programm. Den Auftakt macht „Vater“, ein Stück über einen alten Mann, der um seine Würde kämpft (1. Februar bis 2. März). Um den HCB–Skandal geht es in „mein grund und boden“ (15. März bis 18. April) unter der Regie von Martin Dueller. Anfang Mai zeigen die Studierenden der CMA Schauspielakademie ihr Können und zum Monatsende lichtet die MS Landskron für das „Theater am Schiff“ den Anker (29. Mai–27. Juni). Heuer mit an Bord: „Vier Stern Stunden“ von Daniel Glattauer. Nach der Sommerpause feiert die Inszenierung „Tag des Zorns“ von Éva Zabezsinszkij und Árpád Schilling Kärnten–Premiere (25. Oktober–23. November).

Michael Weger, der mit seiner ersten Komödie „Adios Muchachos“ seit Dezember 2019 für ausverkaufte Vorstellungen sorgt (für Termine bis zum 19. Jänner sind nur Restkarten erhältlich), wird heuer mit seinem Stück „Liebes Freud und Frust“ (6. Dezember bis 11. Januar 2020) das Publikum zum Lachen bringen.

Nicht im Programm fehlen dürfen die Jüngsten: So tourt die Initiative „Schulfreundliches Theater“ ab 25. Februar durch die Klassenzimmer. Im Juni präsentieren Teilnehmer des Kärntner „Schule-Jugend-Theater-Projekts“ ihre Beiträge, und im Juli geht das Spectrum-Theaterfestival an den Drauterrassen über die Bühne.

Im Gaststück „Ort.Los“ (26. März, 14.April) setzt sich heuer der Grazer Daniel Doujenis mit seiner Existenz auseinander.

Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich Samstag ab 17 Uhr bei der öffentlichen Spielplanpräsentation informieren.



Infos neuebuehnevillach, Rathausplatz, Spielplanpräsentation 12. Jan., 17 Uhr. www.neuebuehnevillach.at