Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Armin Wolf © (c) APA/dpa/Christophe Gateau (Christophe Gateau)

Zum nunmehr 15. Mal ermittelte das Branchenmagazin „Der Österreichische Journalist“ eine Bestenliste der Branche - via Online- und Juryabstimmung. Über den Titel „Journalist des Jahres“ darf sich Armin Wolf freuen. „Unverzichtbarer, weil kompromissloser Frager“, heißt es in der Begründung über den Anchorman von ORF 2, der außerdem in der Kategorie Innenpolitik Gold holte. Überhaupt hat der ORF die meisten Mitarbeiter in den Top 10 der jeweiligen Ressorts und ist damit „Redaktion des Jahres“.