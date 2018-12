Archäologen rekonstruierten das Leben der ersten "Heiligen" vom Hemmaberg. Die neuen Ergebnisse sind im Buch "Die Heilige vom Hemmaberg. Cold Case einer Reliquie" nachzulesen. Die Frau starb im ersten oder zweiten Jahrhundert. Sie litt seit frühester Kindheit an Krankheiten.

Ausgrabungen © Simone Dragy

Der Hemmaberg in Südkärnten ist mit seiner jahrtausendelangen Siedlungsgeschichte einer der wichtigsten archäologischen Fundorte Österreichs. Wissenschafterinnen haben nun einen Reliquienfund mit einem Alter von rund 1.800 Jahren mit neuesten Methoden vermessen. In einem Buch zeigen sie nun, dass es sich um die namenlose Auslöserin der Heiligenverehrung an dem Wallfahrtsort handeln dürfte.