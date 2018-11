Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unikum Klagenfurt - Gerhard Pilgram © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Die freie Kulturszene in Kärnten, organisiert in der Interessensgemeinschaft der Kulturinitiativen in Kärnten/Koroska (IG KIKK), klagt über einen eklatanten Mangel an finanzieller Unterstützung durch das Land Kärnten. Wie Vorsitzender Walter Oberhauser am Mittwoch vor Journalisten erklärte, fordere man eine Verdoppelung der Subventionen bis zum Ende der Legislaturperiode 2023.

"Ein gutes Gesprächsklima mit Kulturreferent Peter Kaiser (SPÖ, Anm.) allein ist zu wenig", sagte Gerhard Pilgram von der Kulturinitiative Unikum. Kaiser müsse für die Freie Szene auch etwas tun. Oberhauser kritisierte, dass die Ankündigung Kaisers, das Kulturbudget werde nicht gekürzt werden, de facto doch einer Kürzung gleichkomme. Preise und Löhne würden steigen, somit werde der ohnehin geringe finanzielle Spielraum noch geringer. Das Kulturbudget des Landes betrage - ohne Musikschulen und Konservatorium - 0,5 Prozent des Gesamtvolumens. Die Freie Szene erhalte davon insgesamt lediglich 700.000 Euro.

In der Freien Szene mache sich deshalb Unmut breit, immerhin habe Kaiser den Kulturschaffenden Unterstützung zugesagt. Funktionierende Kulturarbeit sei wichtig vor allem für den ländlichen Raum, sie bremse die Abwanderung, auch der Tourismus könnte davon profitieren. Die Sozialdemokratie definiere Kunst und Kultur als wertvolles und erhaltenswertes Gut, diese Wertschätzung müsse sich aber auch finanziell niederschlagen, sagte Oberhauser.