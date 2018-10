Heute wird der nächste Konzertknüller bestätigt: Bon Jovi werden am 19. Juli das Klagenfurter Wörthersee Stadion rocken.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Richie Sambora, Jon Bon Jovi © (c) AP (David Richard)

Die Sensation ist perfekt: Nach Popsänger Ed Sheeran gibt sich der nächste internationale Superstar in Klagenfurt die Ehre: die US-Rockband Bon Jovi wird am 19. Juli das Wörthersee Stadion zum Beben bringen. Karten für die "Unnamed European Tour" soll es ab 2. November ab 10.00 Uhr via Ö-Ticket zu kaufen geben.