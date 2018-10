Der Ö-Slam 2018 startet heute"Ein großartiges Spektakel!"

Heute Abend werden die österreichischen Poetry Slam-Meisterschaften im Konzerthaus eröffnet: mit einem Klagenfurt 500-Wettbewerb und einem "Klak-Slam". Was es damit auf sich hat, erfährt ihr im folgenden Text.

Das Organisationsteam kann es kaum erwarten: Sabrina Öhler, Lukas Hofbauer, Carmen Kassekert, Estha Sackl und Patricia Radda © Sabrina Öhler

Es wird spannend: In wenigen Stunden, nämlich heute Abend um 19 Uhr, wird der „Ö-Slam 2018“ (heute bis Samstag, den 27. Oktober) im Klagenfurter Konzerthaus eröffnet. „In den nächsten Tagen werden die besten Poeten aus ganz Österreich auf der Bühne stehen“, freut sich die Steindorferin Estha Sackl (27), die selbst einen ihrer Texte zum Besten geben wird: „Es geht darin um eine Marionette, die aus ihrem eigenen Stück aussteigen will“, verrät sie. Der heutige Eröffnungsabend startet ab 19 Uhr mit einem Wettbewerb zum Thema „Klagenfurt 500“, anschließend slammen Kärntner Poeten gemeinsam mit dem Musiker-Duo „klak“. Ab 15 Uhr kann man sich in einer Ausstellung über die Geschichte des Slams informieren. „Es wird ein Spektakel!“, freut sich Sackl.



Diejenigen, für die der Poetry-Slam noch Neuland ist, können sich im folgenden, sehr symphatischen Video darüber informieren, was bei diesem Wettbewerb genau passiert:



Eröffnungsabend Ö-Slam. Ab 19 Uhr: „Klagenfurt 500“-Wettbewerb,

ab 20 Uhr: klak-Slam. Mit Festivalpass/ Tageskarten hat man automatisch Zutritt, ansonsten kostet der Eintritt 10 Euro. Morgen, 25. Oktober. ab 18 Uhr Vorrunde 1, ab 20 Uhr Vorrunde 2. Freitag, 26. Oktober. ab 13 Uhr kostenloser Poetry-Slam-Workshop (Anmeldung unter info@slamifyoucan.at), ab 18 Uhr Vorrunde 3, ab 20 Uhr Vorrunde 4. Samstag, 27. Oktober. ab 18 Uhr Team-Finale, ab 20.30 Uhr Einzelfinale. Karten: in der Buchhandlung Heyn (Krammergasse 2-4, Klagenfurt), online via slam2018.at/shop oder vor Ort bei allen Poetry Slams. Preise: Festivalpass: 45 Euro, Tageskarte-Vorrunde: 18 Euro, Tageskarte-Finale: 25 Euro. Mit jeder dieser Karten erhält man auch Zugang zum Eröffnungsabend. www.slam2018.at

Und hier ist der zeitliche Ablauf des Wettbewerbs - der von morgen bis Samstagnachmittag im Klagenfurter Konzerthaus über die Bühne geht: