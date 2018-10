Facebook

"Viel gut essen“ mit Martin Geisler und Kai Möller © Patrick Klopf/neuebuehnevillach

Er ist weiß, heterosexuell, Mitte 40, körperlich gesund, hat eine recht gute Ausbildung – und ist ungeheuer unzufrieden. Denn er hat nicht ganz das erreicht, was er sich einst erhoffte und glaubt, die anderen würden ihm alles wegnehmen. Das ist jene Figur, die Sibylle Berg in ihrem bitterbösen Stück „Viel gut essen“ auf die Bühne stellt. Und während dieser moderne Jedermann eine Art Entschuldigungsmenü für Frau und Kind kocht, setzt er zur Generalabrechnung an – mit Gutmenschen, Banken, Homo-Ehe, Migration.

„Es ist ein notwendiges Stück“, ist Regisseur Erik Jan Rippmann überzeugt, der das Stück für die neuebuehnevillach inszeniert (Premiere am Nationalfeiertag): „Ich habe etwas gesucht, das die Zeit des Populismus widerspiegelt. Und hier habe ich eine scharfe politische Kritik gefunden.“ Sibylle Bergs Recherchen für das Stück „widerlegen das Klischee, dass „Rechts-Wähler vor allem aus der sozialen Unterschicht kommen“, so Rippmann: „Die Rechtspopulisten spalten das Volk bewusst und schüren Ängste. Und Angst ist halt nichts Rationales.“

Regisseur Erik Jan Rippmann © Patrick Klopf/neuebuehnevillach

Und etwas, das Sibylle Berg in ihrer Literatur eher nicht kennt: „Sie schreibt sehr böse Texte, um das System transparent zu machen“, so Rippmann. Die 56-jährige Autorin gilt nicht umsonst als „erbarmungsloseste Schriftstellerin Deutschlands“, so ein Urteil des „Spiegel“, für den die in Zürich lebende Schriftstellerin auch eine regelmäßige Kolumne verfasst.

Kein Wunder also, dass es den beiden Schauspielern Kai Möller und Martin Geisler „fast schwergefallen ist, gewisse Dinge zum Publikum zu sprechen“, erzählt Rippmann von der Probenarbeit. Er hat das monologisch angelegte Stück auf zwei Personen aufgeteilt: „Die Figur führt einen Dialog mit sich selbst, aber auch mit dem Publikum.“

Zum Stück Viel gut essen. Von Sibylle Berg. In der neuebuehnevillach (Rathausplatz). Regie: Erik Jan Rippmann. Es spielen Martin Geisler und Kai Möller.

Premiere am 26. Okt., 20 Uhr. Weitere Termine bis 24. November.

Karten: Tel. (042 42) 27 341. www.neuebuehnevillach.at

Sibylle Berg hat übrigens selbst eine variable Besetzung vorgesehen. Im Wiener Rabenhof wurde „Viel gut essen“ zuletzt sogar mit der Band Kreisky aufgeführt – am 17. November könnte es dafür einen Nestroy in der Kategorie „Beste Off-Produktion“ geben.