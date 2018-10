Facebook

Literat Josef Winkler kann wieder in Ruhe arbeiten. © Peutz

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat eine Anzeige der Kärntner FPÖ gegen Josef Winkler verworfen. Stein des Anstoßes war die Festrede des Autors zur 500-Jahr-Feier der Stadt Klagenfurt. Der Büchner-Preisträger hatte die FPÖ scharf kritisiert. Die stieß sich vor allem an Winklers Formulierung, dass die Urne Haiders in eine Gefängniszelle verlegt werden sollte und zeigte den „linken Hassprediger“ (so Gernot Darmann, Kärntner FPÖ-Chef) an.

Diese Vorwürfe hätten sich laut Winklers Anwalt Richard Soyer nun als gänzlich haltlos und ohne jede rechtliche Substanz erwiesen, die Kritik des Autors begründe nicht einmal einen Anfangsverdacht. Die Anzeige sei zurückgelegt worden und die Entscheidung rechtskräftig: „Der Rechtsstaat und die Justiz senden hier ein klares Signal: „Politische Kritik und Aufzeigen politischer Verantwortung sind keine Straftaten“, so Soyer. „Die Fronten sind damit klar. Man weiß, was man in Zukunft sagen darf“, so Josef Winkler: „Und weil es nicht einmal einen Anfangsverdacht gibt, ist die Sache auch endgültig erledigt.“ Er sei froh, denn „man will sich ja in Ruhe der literarischen Arbeit widmen“, so Winkler, um dann noch Peter Handke zu zitieren: „Wir sind keine Angreifer, wir kommen aus dem Gegenstoß heraus.“