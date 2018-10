Facebook

Stephanie Mohr © APA/HERBERT NEUBAUER

Ist das der erste „King Lear“, den Sie machen?

STEPHANIE MOHR: Ja, und es ist eines meiner Wunschstücke, eine der ganz großen, spannenden Geschichten.

Was interessiert Sie daran?

Dieser Riss, der in den Menschen, aber auch in der Gesellschaft entsteht und alles in einen Strudel mit hinein reißt, dem sich niemand entziehen kann. Das auf der Bühne zu ergründen, ist unfassbar spannend.

Ein hochaktuelles Stück?

Ja, und das auf vielen Ebenen. Da kommen ja unglaubliche Sätze vor wie: „Das ist die Seuche unserer Zeit: Verrückte führen Blinde“. Es geht um den Vertrauensverlust, um die Gier und die Angst, die Menschen dazu treiben, falsche Entscheidungen zu treffen und sich Menschen und Mächten auszuliefern, die das gar nicht wert sind. Und das Chaos, das dadurch entsteht, und wiederum zum Steigbügel für Menschen wie Edmund werden kann (Anm.: siehe auch Info), der versucht, das entstandene Machtvakuum zu seinem Vorteil zu nutzen. Ein Stück, das zu jeder Zeit aktuell ist.

Zur Person Stephanie Mohr wurde 1972 in Genua geboren, aufgewachsen in Paris und Wien. 1991 bis 1995 Regieassistentin am Burgtheater Wien. Seither freie Regisseurin.

2012 Nestroy-Preis für Beste Regie

Ist diese zeitlose Aktualität bestürzend oder eher beruhigend?

(lacht) Irgendwie beides. Einerseits denkt man, es kann ja nicht wahr sein, dass sich nichts ändert. Der kreisförmige Verlauf der Geschichte, ihre Unausweichlichkeit, die von Shakes-peare auch im „Lear“ thematisiert wird, hat etwas schrecklich Deprimierendes an sich, wenn man gleichzeitig gerne an den Hoffnungsfunken glauben, den Kreis durchbrechen möchte. Andererseits hat es auch etwas beinahe fatalistisch Beruhigendes, dass die Altvorderen vermutlich auch nicht gescheiter waren.

Roman Kaminski spielt den Lear . . .

. . . und ich bin sehr glücklich darüber. Ich kenne ihn seit meiner Zeit als Regieassistentin am Burgtheater, aber das ist jetzt unsere erste Zusammenarbeit. Endlich!

Raphaela Möst als „Cordelia“ und Roman Kaminski als „Lear“ Foto © Fessl/Stadttheater

Wie ist denn dieser King Lear?

Ich glaube, dass er eigentlich eine nicht so schlechte Idee hat, nämlich das Reich aufzuteilen, damit sich nach seinem Tod nicht alle an die Gurgel gehen. Und gleichzeitig macht er einen großen Fehler, indem er sich ausmalt, dass das größte Stück seine Lieblingstochter Cordelia kriegt, bei der er dann seinen Lebensabend verbringen kann. Deshalb fängt er ein unglückliches Spiel mit seinen Töchtern an und hält es dann nicht aus, dass Cordelia dieses System der Demütigung nicht mitmacht. Er ist auch jemand, der noch lieben will, der seinen Lebensabend genießen will. Ein Mensch, den man als Zuschauer gleichzeitig lieben und hassen können muss.

Der „Narr“ wird von Ruth Bauer-Kvam gespielt. Warum eine Frau?

Das hat eigentlich eine lange Tradition, aber bei uns ist die Figur ohnehin eher androgyn. Der Narr ist überhaupt eine tolle Figur, er ist ein Spiegel für Lear, für die Gesellschaft, die ihn umgibt. Er kämpft für Lear und seine eigene Existenz und sitzt somit auch als böses Teufelchen auf Lears Schulter, gießt Öl ins Feuer. Aber tatsächlich braucht jede Gesellschaft ihre Narren, die den Mund aufmachen und ihr den Zerrspiegel vorhalten.

Vor zwei Jahren bei „Maria Stuart“ hatten Sie mit Kyrre Kvam Live-Musik. Diesmal verzichten Sie darauf?

Das war eine intuitive Entscheidung, ich habe andere Geräusche, eine andere Atmosphäre gehört. Es gibt diesmal eine Klangebene von Stefan Lasko, aber eben nicht Live.

Die wievielte Produktion ist es eigentlich am Stadttheater?

Die neunte mit den kleinen Produktionen. Vor genau zwanzig Jahren habe ich meine erste Inszenierung gemacht, „Alice im Wunderland“, ein Kinderstück.

Zum "King Lear" Inhalt: König Lear will sein Reich an die drei Töchter übergeben und stellt sie auf die Probe. Seine Lieblingstochter Cordelia verweigert diese Liebesprobe und wird verstoßen. Unterdessen intrigiert Edmund, der uneheliche Sohn des Grafen Gloucester, gegen seinen Bruder Edgar, sodass dieser fliehen muss. Familiäre Beziehungen lösen sich auf, alle Bindungen werden zerstört . . .

Premiere: Morgen, 19.30 Uhr, Stadttheater Klagenfurt. Termine bis 10. November.

Karten: Tel. (0463) 54 0 64

www.stadttheater-klagenfurt.at

Was haben Sie für Erinnerungen daran?

Grundsätzlich gute, da es eine große Chance war. Aber ich erinnere mich auch, dass mir nicht alle Kollegen gleich vertraut haben, man muss sich als junger Mensch ja auch erst beweisen.

Was wird Ihre nächste Arbeit sein?

Karl Schönherr „Glaube und Heimat“ an der Josefstadt. Auch ein erschreckend aktuelles Stück, wo es um gegenseitige Verfolgung aus Glaubensgründen und Denunziation im Nachbarschaftskreis und um Auswanderung geht. Premiere ist am 14. Februar.