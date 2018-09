Facebook

Tolles Duo: Manuel Dragan und Massud Rahnama © (c) KRAMMER

Er ist „eine Strafe Gottes“, ein „Idiot“, eine „Zumutung“. Die Rede ist von Sebastian, einem geistig zurückgebliebenen Bauernsohn, der von seinen Eltern und der Dorfgemeinschaft verstoßen wird. Felix Mitterers erstes Theaterstück (1977) ist eine Abrechnung mit der Scheinheiligkeit eines idyllischen Ferienortes. In der Inszenierung von Marcus Thill sprechen die Protagonisten Kärntner Dialekt, statt Pommes landen Käsnudel auf dem Teller. Und aus dem ältesten Dorfbewohner „Tate“, der sich als Einziger um den Buben kümmert, wird der herzensgute Hilfsarbeiter Kurosch. Sein warmherziges Wesen bildet einen Lichtblick im harten Umgang, den die Dorfbewohner miteinander pflegen.



Wie etwa Rüpel Adi (Paul Schweitzer), der in lauter Stammtischmanier gegen jeden wettert, der kein Österreicher ist. Oder Sebastians Mutter (Seraphine Rastl), die am Küchentisch gesteht, mit ihrem behinderten Kind überfordert zu sein. Für einen kurzen Moment scheint sich alles zum Guten zu wenden, als Kurosch den Buben zu sich nimmt und die beiden anlässlich von Sebastians Geburtstag ausgelassen zu dem Schlager „Marina“ tanzen. Aber wie gewonnen, so zerronnen. Kaum sind die letzten Akkorde verklungen, klopft es an der Türe. Die Polizei will den „gemeingefährlichen Burschen“ ins „Narrenhaus“ einliefern ...



Thill liefert ein Drama mit toller Besetzung. Jungschauspieler Manuel Dragan verkörpert auf bewundernswerte Weise die Rolle des beeinträchtigten Sebastian. Auch dem gebürtigen Iraner Massud Rahnama ist der Charakter von Kurosch wie auf den Leib geschnitten. Die Geschichte der beiden Ausgestoßenen, welche heute nichts an Aktualität verloren hat, macht traurig und geht unter die Haut. Das Publikum zückt Taschentücher und bedankt sich mit stehendem Applaus.



Kein Platz für Idioten. Wo: Musikschule Klagenfurt, Theatergasse 4. Termine: 4., 5.,11.,12.,17.,19. und 24. Oktober. jeweils 19.30 Uhr.

Karten: Heyn 0463/54249 oder 0660 311 48 52.