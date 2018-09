Facebook

Richter Christian Liebhauser-Karl © Markus Traussnig

Mit Beginn der neuen Chorsaison erfolgt ein Wechsel in der Chorleitung des Kammerchors Klagenfurt Wörthersee. Der langjährige Chorleiter Christian Liebhauser-Karl wird von Günter Wallner, Chordirektor im Stadttheater Klagenfurt, abgelöst.

2001 hat Christian Liebhauser-Karl den damaligen Singkreis Klagenfurt Wörthersee übernommen und mit ihm eine stetige, positive Entwicklung zum heutigen Kammerchor Klagenfurt Wörthersee vollzogen. In der Chorlandschaft steht der Kammerchor Klagenfurt Wörthersee für

innovative und außergewöhnliche Chorprojekte. CD-Produktionen wie „Weihnachten in Europa“, „Halleluja“, „Mein Land“ und jüngst „weihnacht.zeit“ verbindet man genauso mit dem Kammerchor Klagenfurt Wörthersee wie große Orchesterkonzerte mit namhaften Solistinnen

und Solisten.



Nach 17 Jahren übergibt Christian Liebhauser-Karl nun die Leitung des Kammerchors Klagenfurt Wörthersee nach einer berufsbedingten Karenz. Fortan wird Günter Wallner die künstlerische Leitung übernehmen. Der gebürtige Wiener begann seine musikalische Ausbildung im Alter von fünf

Jahren mit dem Klavierspiel und bei den „Wiener Sängerknaben“ (u. a. unter Prof. Hans Gillesberger). Sein Studium absolvierte er an der Wiener Hochschule für Musik und darstellende Kunst (Chorleitung bei Johannes Prinz) sowie am Konservatorium der Stadt Wien (Dirigieren bei

Prof. Reinhard Schwarz und Prof. Georg Mark).Verschiedene Meisterkurse u.a. bei Vladimir Fedosejev, David Zinman, sowie bei Colin Metters

(Royal Academy of Music, London) und Howard Griffiths prägten seinen Werdegang ebenso wie Aufenthalte in Kapstadt, Nürnberg und Dortmund, wo er als Chordirektor bzw. Kapellmeister tätig war, bevor er 2008 als Chordirektor und Kapellmeister ans Stadttheater Klagenfurt kam.