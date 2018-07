Facebook

Manfred Bockelmann vor dem Gartenhäuschen mit seiner Arbeit "Europäische Außengrenze" © Walker/KK

Was soll ich dazu sagen?“, meint Manfred Bockelmann, angesprochen auf seine jüngste Arbeit, die derzeit in der Galerie Walker im Kärntner Rosental zu sehen ist: In einem Gartenhäuschen ist eine dreiteilige Installation ausgestellt, bestehend aus dem Bild einer Menschenmasse, einem Podest und Schriftzügen, die mit „ich-du-er-sie-es“ die Individualität jedes Einzelnen ins Blickfeld rücken. „Europäische Außengrenze“ nennt sich die Arbeit des heute 75 Jahre alt gewordenen Künstlers, neben der Eingangstür der Hütte hat er noch –quasi als Kommentar – geschrieben: „ohne Worte“.

Es ist seine Reaktion auf die Menschen, die plötzlich aller wieder unterwegs sind, die sich in einer Art Völkerwanderung Richtung Europa bewegen, wo sie auf die „Europäische Außengrenze“ treffen. Eine „Masse Menschen, die aussieht wie Ameisen“, setzt er dabei in Kontrast zu den persönlichen Fürwörtern, um zu betonen: Das sind lauter Einzelpersonen, Kinder, er, du, ich, so wie wir alle. „Auf einmal reden alle von der Außengrenze. Das Wort wird von den Populisten ständig bemüht, um uns das Gefühl zu geben, dass unser Wohlstand, unsere Sicherheit, unsere Existenz bedroht ist. Das ist ein Begriff, den gab’s früher überhaupt nicht!“

Manfred Bockelmann Foto © KK/Walker

Verallgemeinerungen mag Manfred Bockelmann nicht. So will er etwa seine berühmte Porträtserie „Zeichnen gegen das Vergessen“ nicht als Holocaust-Serie verstanden wissen. „Es wird immer nur von den Opfern insgesamt gesprochen. Aber diese kurzen Biographien, die immer in Auschwitz enden, zeigen die individuellen Geschichten, die Kinder“, erläutert der jung gebliebene Künstler, der mit seiner zweiten Frau Maria und der gemeinsamen Tochter auf dem Magdalensberg lebt – in München war der Kärntner zuvor mit Christiane Krüger, einer Tochter des Schauspielers Hardy Krüger, verheiratet, mit der er einen erwachsenen Sohn hat.

Derzeit ist „Zeichnen gegen das Vergessen“ auf dem Heimweg von einer Tournee durch die USA, wo sie bei Stationen an einer Universität in Atlantic City und im österreichischen Kulturforum in New York „vor allem Schüler und Studenten ansprechen“ sollte.

"Zeichnen gegen das Vergessen" Foto © Eggenberger

Auch er selbst hat sich als Jugendlicher aufmerksam umgesehen, sich die Welt angeeignet. Kärnten wurde für den jüngsten Sohn eines in Schloss Ottmanach ansässigen Gutsbesitzers mit norddeutschen Wurzeln bald zu eng. Er ging als Fotograf für diverse Magazine nach München und Zürich („lange vor dem Udo!“), sah sich in New York und der Hippie-Szene um und hielt stets den Kontakt zu seinem Elternhaus im heimatlichen Kärnten. „Als Jüngster hatte ich viele Vorteile. Der erste (sein 13 Jahre älterer, inzwischen verstorbener Bruder John) hat’s am schwersten, den dritten merkt man schon nicht mehr“, schmunzelt Manfred Bockelmann, der auch als „Maler der Stille“ bezeichnet wird. Nachdenklicher Nachsatz: „Man muss sich halt als Jüngster von so vielen verabschieden. Udos völlig unvorhergesehener Tod war ein irrsinniger Schock für mich.“

Mit seinem Bruder Udo Jürgens Foto © KLZ

Für alle drei Söhne des Gutsbesitzers vom Magdalensberg, der in Russland als Sohn eines aus Deutschland stammenden Bankdirektors geboren worden war, bedeutet Kärnten Heimat. „Hier bin ich geboren und zu Hause, auch wenn ich nicht Kärntnerisch spreche. Aber geprägt hat mich die Erziehung meiner Eltern.“ Auch in Norddeutschland fühlt sich der Künstler daheim, „weil mich die Menschen an meine Eltern erinnern.“ Über die bewegte Familiengeschichte hat „der Udo ein schönes Buch geschrieben“, verweist der „Bruder, der ein Maler“ ist, auf den „Mann mit dem Fagott“, in dem die Geschichte von drei Bockelmann-Generationen nachgezeichnet wird. Emigration, Vertreibung und Neuanfang spielen auch darin ein Rolle.

Zur Person Manfred Bockelmann , geb. 1. Juli 1943 in Klagenfurt; Mutter Käthe (Schwester des Dadaisten Hans Arp) und Vater Rudolf (in Moskau geborener Sohn eines deutschen Bankdirektors) flüchteten im Ersten Weltkrieg nach Finnland, ließen sich 1928 in Ottmanach nieder; mit den Brüdern John und Udo (Jürgens) wächst Manfred am Magdalensberg auf, wo er auch

heute mit seiner Frau lebt.

Vielleicht mit ein Grund, warum sich der Künstler so viel Gedanken über Grenzen macht. Doch er weiß: „Der Künstler hat ja keine Rezepte, er reagiert nur seismographisch!“ Er könne nur den Menschen, der ihm gegenüber stehe, vielleicht „ein bissl verändern“. Denn „um die Masse zu verändern, da müsste ich in die Politik gehen, das würde ich nicht durchstehen!“