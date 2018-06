Facebook

Badespaß und Rockmusik. © Braunecker

Acoustic Lakeside. Was 2006 aus einer Hand voll musikbegeisterter Freunde entstand, gilt heute als Fixstern am Kärntner

Festivalhimmel. 2018 bringen Indie-Bands bereits zum 12. Mal ihre akustischen Sets an den Sonnegger See. Heuer mit im Boot: der

Kalifornier „Seasick Steve“ und die schwedische Rockband „Shout Out

Louds“. Wermutstropfen: Die Tickets sind heiß begehrt und, so wie auch

in diesem Jahr, schon nach wenigen Tagen ausverkauft.

Wann: 19. bis 21. Juli

Wo: Sittersdorf, Sonnegger See.

www.acousticlakeside.com





Ö3-Popzirkus. Rapper Cro nimmt Kurs auf Kärnten. Kommenden Freitag und Samstag verwandelt sich Pörtschach zum Treffpunkt für die deutschsprachige Popmusikwelt. Für gute Laune sorgen unter anderem Revolverheld, Max Giesinger, Bausa und SDP.

Wann: 22.–23. Juni, ab 16 Uhr.

Wo: Open Air Arena, Pörtschach.

www.popzirkus.semtainment.at

Rock den See. Das kleine, aber feine Festival am St. Andräer See

geht in seine 8. Runde. Und das „größer und professioneller denn

je“, verspricht Organisator Markus Jäger (26). „In erster Linie spielen

wir natürlich Rock, wir wollen uns aber nicht auf ein einziges Genre beschränken.“ Als Headliner wird Kreator, Deutschlands größte Thrash-Metal-Band, die Bühne rocken. Mit zwei Bands aus den USA („Crazy Town“ und „Hed Pe“) sowie den Japanern „Crystal Lake“ ist das Line-Up International. Für spaßige Unterhaltung sorgt der Wiener Rapper Moneyboy.

Wann: 6.–8. Juli.

Wo: St. Andrä im Lavanttal.

www.rockdensee.at



woodstockenboi.

Woodstock liegt in Kärnten, zumindest am letzten Juliwochenende, wenn

der Kulturverein „pastART“ zum 11. Mal „eines der kleinsten Musikfestivals Österreichs“ organisiert.

„Eine Waldlichtung, umrahmt von einem Bach und Bäumen, wird zur

Hauptbühne, im Stadl wird bis spätnachts gefeiert“, erzählt Gründung

smitglied Martin Sagmeister (39). Zu den musikalischen Höhepunkten

zählen „5/8erl in Ehr’n“ sowie „Die Söhne der Liebe“. Außerdem gibt

es einen Kulturbrunch und einen Poetry Slam. Tagsüber lädt der

Weißensee zur Erfrischung ein.

Wann: 27.–28. Juli.

Wo: 9714 Stockenboi.

www.woodstockenboi.com



Gailklang.

Als 2012 drei Freunde eine Geburtstagsfeier vorbereiteten, entwickelte

sich daraus spontan ein Pop- und Rock-Musikfestival am Ufer der

Gail, das vom Verein „Kulturkaschtl“ organisiert und heuer sieben

Jahre alt wird. Eröffnet wird mit einem Poetry-Slam am offenen

Feuer. Tags danach werden u. a. Gudrun von Laxenburg und „Viech“

die Bühne rocken. Für verruchte Stimmung sorgt die Band „Chamaleon“

mit Gipsy Rock.

Wann: 26.–28. Juli.

Wo: Dellach im Gailtal.

www.gailklangfestival.at



Sauzipf Rocks.

Seit der Jahrtausendwende findet am Millstätter See das kleine

Rockfestival statt. Der Fokus liegt auf Underground-Bands. Heuer

werden u. a. die britischen Heavy-Metal-Ladies "Girlschool“ auftreten,

die anno dazumal mit Motörhead durch Europa tourten. Nach dem

Sonnenuntergang kann man sich am Lagerfeuer wärmen.

Achtung: Das Kontingent ist auf 1666 Tickets begrenzt.

Wann: 10.–11. August.

Wo:Döbriach am Millstätter See.

www.sauzipfrocks.com



Straight Ahead Festival

Das „Straight Ahead Festival“ wurde im Jahr 2014 aus der Taufe gehoben

und bildet seither ein Fundament für die regionale Musikszene, von Aus-

tropop bis hin zu Heavy Metal.

Wann: 31. August–1. September

Wo: Konventgarten Arnoldstein

Stick and Stone Fest

Umgeben von einer massiven Bergkulisse werden 13 Bands „fern vom

Einheitsbrei“ die Osttiroler Bühne rocken, darunter die Metal-Urgesteine

„Eyehategod“ aus New Orleans. Mit dabei ist das Klagenfurter Trio „Vu Garde“.

Wann: 6. bis 7. Juli.

Wo: Nikolsdorf, Osttirol.

www.stickandstonefest.at



Metaldays

Zum Metaldays-Festival im kleinen slowenischen Städtchen Tolmin

(nahe dem Triglav-Nationalpark) pilgern Fans aus der ganzen We

lt. Das hat nicht nur mit dem Line-Up zu tun (heuer geben sich u. a das

Priest“die Ehre), sondern auch mit der Lage: Den Tag in der unberührt

en Natur des Parks verbringen, sich in den Flüssen beim Rafting

versuchen oder durch die Höhlen der umliegenden Bergwelt zu wandern,

das verspricht ein Festival mit Urlaubscharakter.

Wann: 22. bis 28. Juli.

Wo: Tolmin, SLowenien.

www.metaldays.com