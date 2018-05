Serie Vitamin K(ultur)"Grünspan" wird heuer zehn Jahre alt

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Norbert Kaltenhofer und Margot Fassler im Garten ihres Ateliers © KK

Wer Kunst aufs Land bringen will, muss sich so präsentieren, dass auch renommierte Künstler gerne ausstellen“, lautet das Credo der Drautaler Kulturinitiative „Grünspan“, die 2008 von Norbert Kaltenhofer ins Leben gerufen wurde. Der Kärntner Künstler hatte bereits 1997 damit begonnen, Veranstaltungen in seinem Atelier auf die Beine zu stellen.