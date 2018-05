Facebook

Das Kärntner Symphonieorchester © Gernot Gleiss

Wir konfrontieren das Publikum mit Musik, die es nicht jeden Tag zu hören bekommt“, verspricht Ernest Hoetzl, künstlerischer Leiter des Musikvereins, bei der Präsentation der kommenden Saison. Unter dem Motto „Spannende Wahlverwandtschaften oder prickelnde Affären“ werden einander in jedem der sechs Konzerte bekannte Melodien und Raritäten gegenübergestellt.

Den Auftakt macht am 12. Oktober die in Tschechien beheimatete Janáček Philharmonie mit Werken von Mussorgsky bis Prokofjew. Davor stimmt der 11-jährige Pianist Elias Keller das Publikum auf den Abend ein. Das Kärntner Ausnahmetalent gab mit sechs Jahren sein erstes Klavierkonzert und studiert am Mozarteum in Salzburg. Letzten Dezember hatte der Weißensteiner sogar drei große Auftritte bei der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ im ZDF.

Weitere Höhepunkte des Musikvereins-Programms sind am 21. März der Auftritt des israelischen Stargeigers Shlomo Mintz, der vor zwei Jahren für sein Lebenswerk mit dem Cremona Music Award ausgezeichnet wurde, sowie eine ganz besondere Geburtstagsgala. Am 21. März wird der 60. Geburtstag von Ernest Hoetzl mit einem Sonderkonzert des Wiener Concertvereins gefeiert. Markus Schirmer gratuliert mit Beethovens erstem Klavierkonzert, bei dessen zweiten Symphonie steht Ernest Hoetzl dann persönlich am Pult.

Ernest Hoetzl, künstlerischer Leiter des Musikvereins, feiert heuer seinen 60. Geburtstag Foto © (c) Sissi Furgler Fotografie

Bereits Tradition hat die Kooperation mit dem Kärntner Symphonieorchester. Am 13. April gibt der neue Chefdirigent Nicholas Carter sein Debüt beim Musikverein mit Bruckners Symphonie Nr. 8. Den Abschluss macht dann am 6. Mai das Tel Aviv Soloists Ensemble.

Auf spannende Crossover-Konzerte, die ein bisschen auch die Schwellenangst vor klassischer Musik nehmen sollen, setzt man bei der Jeunesse. Zum Start bittet die Euro Symphony SFK die besten Volksmusikanten aufs Podium. Am 12. November trifft Klassik auf Fernost: Das Jugendorchester des Konservatoriums in Peking gastiert bei freiem Eintritt im Klagenfurter Konzerthaus. „Am 7. März lassen wir es mit dem Stargeiger Hugo Ticcati und seinem O/Modernt Kammarorkester musikalisch krachen“, verspricht Ernest Hoetzl. Die „wilden Schweden“ sind dafür bekannt, dass sie keine Berührungsängste mit nicht-klassischen Stilen haben. Sportlich wird es am 1. April. Zur Musik des Euro Symphony SFK und der Klarinettistin Vera Karner schlüpfen die Billard-Weltmeister Jasmin und Albert Ouschan in die Kostüme von Wolfgang und Constanze Mozart. Mit dem Perkussionisten Christoph Sietzen endet der Jeunesse-Konzertreigen am 7. Mai.

Infos und Kontakt Musikverein Kärnten

Mießtaler Straße 8

9020 Klagenfurt +43 463 55 410 office@musikverein-kaernten.at www.musikverein-kaernten.at