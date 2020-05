Facebook

Nava Ebrahimi (41) liest aus ihrem neuen Roman neuen Roman „Das Paradies meines Nachbarn“ © Jürgen Fuchs

Lampenfieber hat sie keines. Im Gegenteil, sagt Nava Ebrahimi, „mir fehlt das Publikum. Wenigstens habe ich beim Lesen euer Kamerateam vor Augen.“



Die aus dem Iran gebürtige Grazer Autorin, für ihren Romanerstling „Sechzehn Wörter“ mit dem Österreichischen Buchpreis für das beste Debüt ausgezeichnet und als „Morgenstern“ des Landes Steiermark geehrt, liest für die Kleine Zeitung heute in ihrem Wohnzimmer aus ihrem neuen Roman „Das Paradies meines Nachbarn“. In hypnotischer Sprache erzählt das Buch vom Leben eines ehemaligen iranischen Kindersoldaten, der in München als Designer Karriere gemacht hat und unverhofft von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Motto: Das Paradies des einen kann die Hölle des anderen sein.



„Schwerer Brocken, leichte Schreibhand“ attestierte die Kleine Zeitung der „unglaublich spannenden und berührenden Geschichte mit realpolitischem Hintergrund“. Erschienen ist „Das Paradies meines Nachbarn“ im Frühjahr, aufgrund der Coronakrise wurden alle Lesungen abgesagt. Dennoch erscheint bereits die zweite Auflage. Und „Sechzehn Wörter“ wird im Herbst auf Italienisch publiziert.



Ebrahimi hofft, dass ab Juni wieder Live-Lesungen möglich sind. Vorab gibt’s den Sound ihrer Literatur im exklusiven Wohnzimmer-Event – nebst „Das Paradies meines Nachbarn“ und „Sechzehn Wörter“ liest die 41-Jährige auch aus den „Corona-Tagebüchern“, die das Grazer Literaturhaus publiziert.



Nava Ebrahimi ersucht um Spenden für den Interkultur-Verein Ikemba in Graz. IBAN: AT50 3843 9000 0525 0675

