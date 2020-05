Facebook

Theater für Kinder und Jugendliche

Das Online-Portal nachtkritik.de streamt regelmäßig Theaterproduktionen. Diese Woche widmet man sich dem Kinder- und Jugendtheater. Am heutigen Mittwoch steht ab 10 Uhr "Radau!" nach Walter Benjamin (Regie: Thomas Fiedler, ab 7) auf dem Programm. Für das Stück wurde das Theater an der Parkaue mit dem Ikarus-Preis für Kindertheater 2011 ausgezeichnet. Das Jugendtheater startet morgen mit "So lonely" nach Per Nilsson aus dem Grips Theater (ab 15 Jahre) - Beginn ist um 16 Uhr. Es folgen am Freitag "Peer Gynt", die Düsseldorfer Bürgerbühne bekam für die Inszenierung nach Henrik Ibsen den Körber-Preis für Junge Regie 2019. Und am Samstag macht dann "Dschabber" aus dem Schauspielhaus Hamburg den Abschluss.