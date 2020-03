Facebook

Großartiger Tanz mit Stühlen

https://www.youtube.com/watch?v=oQCTbCcSxis

„Rosas danst Rosas“ heißt eine der berühmtesten Choreografien der jüngeren Tanzgeschichte. Vor bald 40 Jahren von der Belgierin Anne Teresa De Keersmaeker aus der Taufe gehoben und später auch verfilmt, fasziniert das Stück mit seinen minimalistischen Wiederholungen von alltäglichen Bewegungen bis heute. Auch Popstar Beyoncé hat sich für ihr Video zum Song „Countdown“ des Vokabulars von „Rosas danst Rosas“ bedient und eine Debatte über Copyright im Tanz ausgelöst.

https://www.youtube.com/watch?v=V1LCYoH3GwQ

De Keersmaeker hat über den „Diebstahl“ großzügig hinweggesehen und geht nun sogar einen Schritt weiter, indem sie coronageplagten Zeiten zum gemeinsamen Einstudieren des epochalen Stücks einlädt. Unter dem Titel „Dance in times of isolation“ gibt sie ein Gratis-Tutorial, das Schritt für Schritt die einzelnen Bewegungsabläufe erklärt – ein schöner Zeitvertreib für „Dancing-Stars"-Geschädigte, die vielleicht auch noch auf ihren Tanzkurs verzichten müssen.

www.rosasdanstrosas.be

Lachen mit Shakespeare

Auch der Kabarettist und Theatermacher Michael Niavari hat sich Gedanken gemacht, wie er seine Fans bei Laune halten kann und einige Produktionen seines Wiener Globe-Theaters online gestellt, darunter seine unkonventionellen Shakespeare-Inszenierungen „Richard III.“ und „Romeo und Julia“ sowie seine vergnügliche Doppelconference mit Otto Schenk. Titel: „Zu blöd, um alt zu sein“. Wer glaubt, dass ihm das Lachen längst vergangen ist, findet es hier garantiert wieder.

www.globe.wien

Alte Hadern von Hader

Unter http://player.hader.at hat auch der Kabarettist Josef Hader einen kostenlosen Video-on-demand-Kanal mit eigenen Produktionen zur Verfügung gestellt. Den Auftakt machen die beiden Kabarettprogramme „Hader muss weg“ und „Hader spielt Hader“. In ersterem begibt sich der große Entertainer auf eine düstere Reise durch die Wiener Kanalisation bis nach Australien und in die Hölle, wo er Hitler, Himmler oder auch Reinhold Messner trifft. Mit „Hader muss weg“ wollte er die Leichtigkeit einer Mozartoper erzielen, "ein Stück zwischen Sommernachtstraum und Pulp Fiction“, so der Autor.

Weitere Titel sollen in Kürze folgen.