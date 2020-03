Literaturhaus Graz Wider den Virus mit einem Corona-Tagebuch-Projekt

Das derzeit für das Publikum geschlossene Literaturhaus Graz startet ein Corona-Tagebuch-Projekt, an dem zahlreiche prominente österreichische Autorinnen und Autoren mitwirken. Ab kommenden Freitag (20.3.) werden die Beiträge jeweils freitags "in redaktionell betreuter Form auf unsere Homepage gestellt", so Literaturhaus-Chef Klaus Kastberger, der das Konzept entwickelt hat, zur APA.