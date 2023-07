Sie haben schon eine 30-jährige Geschichte bei den Salzburger Festspielen. Warum hat es bis zum „Jedermann“ so lange gedauert?

MICHAEL MAERTENS: (lacht) Das müssen Sie die einstigen Schauspieldirektoren Bechtolf, Baumbauer, Kusej usw. fragen. Aber umso dankbarer bin ich Bettina Hering. Ich hatte tatsächlich den Gedanken aufgegeben, obwohl ich oft gefragt worden bin, ob ich nicht gefragt worden sei. Dann sagte ich immer: Nein, Quatsch, Blödsinn, das bin ich nicht und will ich auch gar nicht. Aber heimlich im Hinterkopf denkt man doch manchmal, das wäre spannend.

Das Angebot hat Sie letztlich überrascht?

Ich hatte den Gedanken schon mit Anfang 50 aufgegeben, weil ich dachte, ich bin zu alt. Und dann rief Bettina an und ich sagte ihr: Da brauche ich Bedenkzeit. 27 Sekunden später hab ich sie zurückgerufen und gesagt: Ich mach's.

Sie sind Salzburgs 22. Jedermann. Sind 21 prominente Vorgänger auch eine Hypothek?

Ich kann mich davon gut freimachen. Aber natürlich habe ich Bilder im Kopf, ich denke da an Helmut Lohner und derzeit sehr viel an Peter Simonischek. Solche Vorgänger begleiten einen, und wahrscheinlich widmet man denen das auch alles ein bisschen. Man ist ja auch wahnsinnig stolz, denn so albern sich das anhört: Man ist da ja aufgenommen in eine Riege von Schauspielern, die sehr beeindruckend ist. Das verengt mich aber nicht, das gibt einem Kraft und Mut.

Im Jedermann haben Sie in Salzburg noch nie eine Rolle gehabt?

Nein, das ist das erste Mal.

Sind Sie auf den Wirbel um Ihre Person vorbereitet?

Ich bin gewarnt worden: Ich bräuchte einen Presseagenten und so. Ach Quatsch, mir bringt das Spaß. Ich rede gerne, und wenn ich keine Zeit habe, setze ich mich auf meinen Motorroller und fahre an den Fuschlsee, da sind dann nicht so viele Leute. Aber es wäre idiotisch, sich als Schauspieler darüber zu ärgern, dass die Leute Interesse an einem haben. Bisher hält sich der Rummel eh in Grenzen. Aber viele Menschen haben wohl ein Bild davon, wie ein Schauspieler sein muss, der den Jedermann spielt. Und dem entspreche ich, glaube ich, nicht so.

Michael Maertens hat als Jedermann Valerie Pachner als Buhlschaft zur Seite © APA/BARBARA GINDL

Dem Fassanstich nach der Premiere entkommt man jedenfalls nicht. Und Jedermann-Darsteller ist wärhend der Festspielzeit eine 24/7-Rolle, oder?

Ach, ich finde das alles nicht so schlimm und mache vieles mit. Ich muss nicht bei jedem Schwammerlessen dabei sein, aber ich bin nicht sehr scheu. Ich bin ja nicht Schauspieler geworden, weil ich den Menschen Hugo von Hofmannsthal näherbringen will. Sondern meine Hauptmotive als Jugendlicher waren Liebesbedürftigkeit und Eitelkeit. Ich glaube auch ganz wenigen Schauspielern, dass das bei ihnen anders ist.

Hört man aber nicht so oft.

Ich stehe dazu, aber ich bin heute demütiger, nicht mehr so eitel und selbstverliebt wie in jungen Jahren. Weil man natürlich viel erlebt, auch viele Niederlagen. Das tut auch gut.

Nehmen Sie von der Entwicklung, die Sie da beschreiben, etwas in die Rolle mit?

Ich bin im Lauf der Jahre, glaube ich, leiser und mittiger geworden. Ich muss nicht mehr so viel mehr strampeln und schreien und springen und hüpfen, wie man das als junger Schauspieler oft macht. Das habe ich gerade mit dem Hofreiter im "Weiten Land" festgestellt: Dass das manchmal tatsächlich Kraft hat, einfach nur zu stehen und gut zu denken. Da überträgt sich auch viel. Und da denke ich, dass ich als Jedermann gar nicht so tönen muss, sondern dass ich viel transportieren kann, wenn ich so Ruhe in mir habe.

Ihr Jedermann wird kein Hurra-Typ?

Ich weiß nicht, was ein Hurra-Typ ist. Ein großes Ego zeigt der schon, aber ich bin kein Curd Jürgens und kein Nicholas Ofczarek - also vielleicht auf eine Michi-Maertens-Ar.. Aber ich kann noch gar nicht sagen, wie ich den spielen werde. Ich muss mich ja auch selber überraschen. Wir sind am Proben, und ich weiß das alles noch nicht. Aber ich merke, dass man gar nicht immer so sein muss, wie man sich das vorstellt.

Vielleicht auch, weil Regisseur Michael Sturminger dem Stück das Weihespielhafte ausgetrieben hat?

Wir kannten uns schon, weil wir zwei Sachen zusammen gemacht haben: „My Fair Lady“ in Hamburg, an der Elbphilharmonie. Und dann habe ich einmal - völlig anmaßend - für John Malkovich diesen Jack Unterweger-Abend („The Infernal Comedy“, Anm.) übernommen. Wir haben uns sehr gut verstanden, auch privat. Und ich weiß, dass er auch ein Motor war, dass ich das jetzt überhaupt spielen darf. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut und bin ihm auch sehr dankbar.

Wie finden Sie es, dass er das Stück jetzt zum dritten Mal en suite inszeniert?

Ich höre die Frage "Schon wieder Sturminger?" öfter, aber er ist top vorbereitet und kriegt über das Stück immer mehr heraus, und das merkt man auch. Wahrscheinlich, weil er schon so viel Erfahrung damit hat. Und er ist kein schreiender, autoritärer Regisseur, der einem sagt, wie das alles funktioniert, sondern ein sehr offener, wahnsinnig viele Freiheiten gebender Mensch. Und dadurch bist du sehr angstfrei bei den Proben und sehr selbstbewusst. Das tut einem Schauspieler gut.

Interessiert Sie die Auseinandersetzung mit Themen wie Glauben und Läuterung?

Ich weiß, das wird dem Stück oft vorgeworfen, dass der am Ende geläutert ist und glaubt und dann ist alles gut. Ganz so ist das ja nicht. Aber irgendwie muss so ein Stück ja zum Ende kommen. Und den Glauben gibt es nun mal, den brauchen Menschen ja offensichtlich. Aber was das dann für ein Glaube ist, das interessiert uns natürlich nicht so sehr. Darum ist es ja auch so ein fantastischer Kunstgriff, dass wir die Topkünstlerin Anja Plaschg (Musikerin Soap & Skin, Anm.) als Glaube dabei haben. Das ist ein Geschenk, weil sie diese Figur so eigen und spannend macht - und ganz unkatholisch.

Passend für ein Publikum, das sich mit den Aussagen des Stücks immer schwerer tut?

Man wird uns nicht vorwerfen, dass wir nichts zu erzählen haben. Wer sagt, was ist das für eine alberne, altmodische Klamotte?, tut Hofmannsthal und dem Stück Unrecht. Es ist toll, sich mit dieser Sprache auseinanderzusetzen. Man kann das ganz heutig sprechen, ganz modern. Und ich habe mich immer schon gefragt: Warum bin ich hier, und warum muss ich gehen? Auch das behandelt das Stück ganz toll, sehr heutig. Also ich kann das - nicht nur, weil ich es jetzt spiele und dafür bezahlt werde - in Schutz nehmen.

Also ran ans religiöse Motiv?

Aber das kommt doch am Ende! Wir glauben ja alle irgendwas, ich kenne das, und Sie kennen das vielleicht auch. Ich bin Atheist, aber in ganz verzweifelten Situationen wende ich mich schon heimlich an Gott, obwohl ich gar nicht weiß, wer oder was er ist. Das ist irgendwie in uns drin. Aber das muss nicht katholisch sein. Also, wir können den Glauben gut gebrauchen, und durch Anja Plaschg noch mehr.

Was Prosaisches am Schluss. Wie lange haben Sie sich denn verpflichtet, den Jedermann zu spielen?

Ich habe nur zwei Jahre unterschrieben, und das steht mir und vor allen Dingen auch der neuen Schauspieldirektorin offen, ob wir das verlängern oder nicht. Ich kann es noch nicht sagen. Vielleicht sage ich im zweiten Jahr - dann bin ich fast 61 - das reicht. Aber wahrscheinlich sind drei Jahre eine gute Zahl. Da will ich mich aber noch nicht festlegen.

Mit Valerie Pachner, Ihrer Buhlschaft, spielen Sie das erste Mal zusammen?

Ich kannte sie nur aus Filmen und auch nicht von der Bühne. Aber ich bin sehr glücklich mit ihr. Das hören Sie ja nun immer, dass Schauspieler sagen, wir sind so ein tolles Ensemble. Aber es ist wirklich so, ich schwör's. Ich hab‘ wahnsinnig Glück, darüber bin ich mir im Klaren. Ich bin der Mittelstürmer, aber wir haben eine Top-Besetzung, deswegen wird sich auch nicht alles immer nur um mich drehen.

An Ihrem Stammhaus, dem Burgtheater, tritt in einem Jahr Stefan Bachmann als neuer Direktor an. Bleiben Sie in Wien?

Ich hoffe schon. Wir hatten bereits ein nettes Gespräch. Ich begleite das Theater jetzt schon lange (seit 2002, Anm.), und ich weiß, so was hört sich immer blöd an, aber vielleicht braucht es einen Neustart nach diesen ganzen dann doch nicht sehr schönen letzten 15 Jahren.

Sie meinen Finanzskandal, Covid, Direktorenbestellung etc.?

Ich fand manches nicht in Ordnung, wie es für Martin Kusej gelaufen ist. Der hatte nach einem gewissen Zeitpunkt offenbar keine Chance mehr. Aber andererseits ist es für uns alle im Haus ganz gut, wenn der Resetknopf gedrückt wird. Und ich freue mich auch wahnsinnig auf neue Kollegen.