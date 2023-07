Mit Konzerten mit Werken von Olivier Messiaen, Heinrich Schütz und Sofia Gubaidulina eröffnen die Salzburger Festspiele morgen, Donnerstag, den heurigen Sommer mit der traditionellen Ouverture Spirituelle. Diese Einstimmphase steht in diesem Jahr unter dem Motto "Lux aeterna". "Licht ist etwas, was man nicht hören kann", sagte Festspielintendant Markus Hinterhäuser am Mittwoch bei einem Terrassentalk mit Regisseur Peter Sellars.

Trotzdem sei immer wieder versucht worden, das Unhörbare in Musik zu übersetzen. Ein Werk, in dem dieses Unhörbare oder auch Unaussprechbare spürbar wird, sind für Sellars die "Musikalischen Exequien" von Heinrich Schütz. "Es ist die Musik für unsere Zeit", meinte er. Als am Beginn der Coronapandemie alles still stand, habe er daheim in Kalifornien alle Werke von Schütz gehört. Die "Musikalischen Exequien" drückten in ihrer Schlichtheit all das aus, was in den Jahren der Pandemie an Trauer und Abschied über uns kam. Sie seien die Musik für diesen Moment. "So viele Familien haben sich von ihren Liebsten nicht verabschieden können", sagte Sellars. Über diese Schmerzen und Erfahrungen werde kaum gesprochen, man versuche zur Tagesordnung überzugehen und die Zeit der Pandemie zu vergessen. Aber es sei nicht mehr wie vorher. "Die Musik von Schütz ist für mich ein Platz, wo wir das, was wir in den vergangenen drei Jahren erlebt haben, ansprechen können", sagte der Regisseur. Um dieser Trauer viel Raum zu geben, dauere das Stück mit 80 Minuten auch deutlich länger als üblich, kündigte Sellars an: "Es gibt eine Menge Platz für Stille."

Ebenso berührend wie die "Musikalischen Exequien" ist für Sellars der "Sonnengesang für Violoncello, Chor und Schlagzeug" von Sofia Gubaidulina. Es sei wie ein Gebet, das Cello-Solo – gespielt von Julia Hagen - habe etwas Schamanisches. Das Cello, eigentlich ein Instrument der Dunkelheit, würde in dieser Musik in ein Instrument des Lichts gewandelt, meinte Sellars. Für ihn ist dieser Sonnengesang eine Einladung, sich zum Leben und zum Licht zu öffnen.

Gespannt ist Sellars auch auf Henry Purcells "The Indian Queen" unter der musikalischen Leitung von Teodor Currentzis, mit dem er seit langem zusammenarbeitet. Es werde wie im Programm angekündigt, eine konzertante Aufführung dieses besonderen Werks. Die Arbeit, die er dabei mache, sei nicht sichtbar. "Aber man kann sie hören", betonte Sellars. Er arbeite mit den Musikern viel auf der emotionalen Ebene.