Ausgelassene Stimmung auf der Presseterrasse der Salzburger Festspiele. Das neue "Jedermann"-Ensemble hat vor ein paar Tagen die Proben aufgenommen, und den neuen Titelhelden des ikonischen Werks hier vorzustellen, scherzt Schauspielchefin Bettina Hering, "wäre Blasphemie": Immerhin tritt Michael Maertens schon seit 30 Jahren bei den Festspielen auf. Aber bisher halt nie im Stück der Stücke. "Unglaublich", sagt der Burg-Schauspieler, "jetzt in der Rolle von Nicholas Ofczarek, Tobias Moretti, Gert Voss, Klaus Maria Brandauer, Curd Jürgens, Lars Eidinger und Peter Simonischek, an den ich in diesen Tagen viel denke, auf der Bühne zu stehen."