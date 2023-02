Sie inszenieren einen Prosatext gemeinsam mit einem Stück, von dem ein gewisser Goethe meinte, es eigne sich gar nicht für das Theater. Warum?

FRANZ XAVER MAYR: Heute gibt es andere szenische Strategien, man kann man aus einem ganzen Gestaltungskanon wählen, und Theater ist nicht mehr auf eine gewisse Art des Spiels beschränkt. Natürlich ist die „Penthesilea“ trotzdem unmöglich. Was dieser Frauenfigur zustößt, können wir psychologisch nicht nachvollziehen.



Die Amazonenkönigin, der die Liebe vom Gesetz untersagt ist, verliebt sich in Achill und bringt ihn in Liebesraserei um.

Wir neigen dazu, das auf etwas Banales herunterzubrechen, etwa darauf, im Liebestaumel das Falsche zu tun. Das ist zwar auch richtig, aber im selben Moment ist diese Sicht viel zu klein für das, was im Stückverlauf passiert. Wir versuchen also in dieser Inszenierung gemeinsam, als Gruppe, diese Geschichte zu erzählen und nachzuerleben. Auch mit dem Wissen, dass das, was den Figuren da zustößt, schwer zu erklären und schwer zu ertragen ist.



Ohne Rollenzuordnung?

Jede Rolle wird von unterschiedlichen Personen interpretiert, aus der künstlerischen Haltung heraus, dass diese Figuren vielfältige Dimensionen haben. Es interessiert weder Kleist noch mich, ob man für diese Figuren die richtige Interpretation findet. Die Wahrheit liegt ja oft zwischen den Dingen. Da geht es nicht darum, das möglichst richtig zu machen; das Wichtigste passiert in der Spannung zueinander. Zumindest nehme ich so Leben wahr.

Franz-Xaver Mayr, geboren 1986 in Hallein, studierte Regie in Zürich. Seit 2017 inszeniert er am Grazer Schauspielhaus, zuletzt Thomas Bernhards „Heldenplatz“ und Elfriede Jelineks „Das Licht im Kasten“ © SSH Graz/Marcella Ruiz-Cruz





Wie kommt Marlene Streeruwitz ins Spiel?

Kleist konzentriert sich auf zwei Figuren, denen etwas Monströses zustößt. Beide sind gefangen in einem System von Welt, Gesellschaft und Normen, und alle Menschen, die sie umgeben, heißen diese Konstrukte gut. Aber Penthesilea und Achill möchten da raus. Das ist der zentrale Moment. Streeruwitz lässt eine Frau die Geschichte einer Frau erzählen, die alles getan hat, um in der Norm stattzufinden und erfolgreich zu sein; mit Haus, Mann, Kindern. Sie hat die Bilder erfüllt und sich beim Erfüllen dieser Bilder sogar von ihnen emanzipiert. Aber sie hat sich nur in die Norm hineinemanzipiert, indem sie, wie alle, viel gearbeitet und ihren Mann betrogen hat. Dann wird sie krank und sieht das Leben, das sie aufgebaut hat, um es später einmal in Ruhe genießen zu können, durch eine Krankheit abgerissen. Die Frage ist, ob es gerecht ist, dass uns das zustoßen kann.



Am Ende sterben wir immer.

So finden diese Texte zueinander: in diesem beschissenen Kampf gegen das blöde Regelwerk, das uns immer wieder verletzt. Am Ende haben wir dagegen angekämpft und sind dann mit dem Tod konfrontiert. So kann man diese Texte nebeneinander stehen lassen: Sie sollen sich freundschaftlich annähern, dann stellt sich ein Resonanzraum her, und man kann, zumindest für Momente, akzeptieren, dass diese zwei Geschichten miteinander zu tun haben, obwohl sie aus ganz verschiedenen Welten erzählen.



Wo haben Sie begonnen? Bei Kleist oder Streeruwitz?

Es wussten viele, dass ich den Streeruwitz-Text interessant finde. Auch weil es mich zunehmend beschäftigt, dass vielleicht eines Tages das Telefon klingelt, jemand von einer Diagnose berichtet – und dann ist das Leben plötzlich anders. Ich will damit nicht sagen, dass man unbedingt sein Leben genießen soll. Das ist mir zu neoliberal. Aber ich glaube, dass die Akzeptanz dessen, dass morgen alles anders sein kann, uns etwas Gutes geben kann.