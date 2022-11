Philosophierende und politisierende Männer und Intriganten, Frauen, die sich so teuer als möglich verkaufen wollen, arrangierte Ehen, die wieder platzen, Mordpläne und dazwischen der charismatisch-rätselhafte Nikolai Stawrogin, dessen Persönlichkeit wie ein Brandbeschleuniger auf die zerrissene Gesellschaft von Dostojewskis Roman wirkt. Die Bearbeitung des Burgtheaters, die den riesenhaften Roman in vier Stunden zwängt, hat ihre Meriten und lebt vor allem im ersten Teil von der akkuraten Textaufbereitung dieser vielen scheinbar ziellosen Dialoge. Johan Simons lässt die gewaltigen Sprechblasen aus Tiefsinn und Theorie auf die Zuschauer prasseln, erzählt die Intrige ohne viel Spannung, sondern mit Sinn für das Destruktive der Vorgänge. Am Mahlstrom der Worte zerreibt allmählich das Menschliche.

Die Figuren wirken wie denaturierte Versionen von Menschen, die in wunderlichen Kostümen stecken: Nicholas Ofczarek spielt den Stawrogin als manierierten Zweifler, Jan Bülow ist der kalt-berechnende, bösartige Pjotr, Oliver Nägele der hohl-feierliche Schöngeist Stepan, Birgit Minichmayr bewegt sich als Lisa durchwegs im roten Bereich, Sarah Viktoria Frick verwandelt die Körperbehinderung von Marja in clowneske Bewegungsvignetten, allein die tatkräftige, aber letztlich scheiternde Stawrogina wirkt bei Maria Happel noch am ehesten wie eine Figur aus Fleisch und Blut.

Am Ende des langen Abends: freundlicher, keinesfalls enthusiastischer Applaus und allgemeine Erschöpfung.