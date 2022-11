Das Grazer Kinder- und Jugendtheater Next Liberty setzt heuer im Advent seine Hörspiel-Reihe fort. Diesmal muss der kleine Igel auf Peter Roseggers Spuren ins Dorf gehen, Leckereien im Waisenhaus verteilen und ein paar Sachen für das Festessen zu Hause kaufen. An der Produktion von "Oh, du Igelige" oder "Der kleine Igel und die Christtagsfreuden" wirkte auch Pfarrer Wolfgang Pucher mit, denn für jeden Online-Klick spendet das Theater etwas an die Vinzensgemeinschaft Eggenberg.

Martin Niederbrunner und Dagmar Stehring haben die traditionelle Geschichte "Als ich Christtagsfreuden holen ging" in der Welt der Familie Igel angesiedelt. Der kleine Igel muss am Tag vor Weihnachten losziehen, um Regenwürmer, Beeren und Nüsse an die Tierkinder und Nichtkinder im Waisenhaus von Pfarrer Vinz Wolf zu verteilen und für das große Festessen zu Hause ein paar Sachen im Dorf zu kaufen. Auf seiner Wanderung begegnet er dem legendären Ski-Ass Hans Maus, der ihn mittels Spezialslalom rascher ans Ziel bringt. Der Igel muss sich auch gegen den hinterhältigen Kilian Kröte beweisen und ganz nebenbei begründet er noch die eine oder andere Weihnachtstradition.

Diesmal dient das Hörspiel nicht nur der Unterhaltung der ganzen Familie, sondern auch einem guten Zweck. Für jeden Klick auf die weihnachtliche Geschichte, die auf der Website des Theaters ab 27. November gratis verfügbar ist, spendet das Next Liberty eine bestimmte Summe an die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg.

Für die Aktion konnten prominente Sprecher gefunden werden, die das hauseigene Ensemble unterstützen: Pfarrer Wolfgang Pucher ist ebenso zu hören wie "Kernölamazone" Caroline Athanasiadis, der Kabarettist Michael Großschädl und Next-Liberty-Intendant Michael Schilhan.

Ab 27. November 2022 unter nextliberty.buehnen-graz.com gratis abrufbar.