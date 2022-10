Es flackert, flimmert und blinkt: Der deutsche Bildhauer Tobias Rehberg hat für die Adaption des surrealistischen Kultfilms „Der Würgeengel“ von Luis Buñuel aus dem Jahr 1962 das Bühnenbild im Volkstheater kreiert. An der wuchtigen, psychedelischen Illusionsmaschine voller waag- und senkrechter Spiegel kann man sich nicht sattsehen. Teils werden die Muster in den Kostümen (Christina Schmitt) der Schauspielenden wiederholt. Der Inhalt der Isolationsparabel über die bessere Gesellschaft, die trotz offener Türen die Party nicht verlässt, sondern bleibt und im Schwarz-Weiß-Film voller subversiver Kraft erzählt wird, bleibt in der Inszenierung von Sebastian Baumgarten blass. Dazu ohne Erklärung eingeschoben: Szenen aus Buñuels einzigem Kürzest-Stück „Hamlet“ vor geschlossenem Vorhang.