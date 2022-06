Das Festival für Gegenwartsdramatik ist wieder da. Die sechste Ausgabe lockt ab 8. Juni mit vielversprechenden Projekten. Und bietet schon vorab, am 7. Juni, ein Special: Den Vor-Auftakt macht eine Diskussion über die Sichtbarkeit älterer Frauen am Theater - mit am Podium sind die Schauspielerinnen Steffi Krautz und Margarethe Tiesel sowie die Autorinnen Ariane Koch und Hannah Zufall. Des weiteren geht es dann unter dem Generalthema "Wirklichkeiten" fünf Tage lang in Stücken, Vorträgen, Diskussionen, Rundgängen und einem Picknick um aufregende Gegenwartsdramatik. Hier sind sechs Empfehlungen.

1. Eröffnung & Finale

Kein Festival ohne Staraufgebot: Unterm Titel „Welt-Zeit“ geht es im Festivalzentrum Heimatsaal zweimal um die nomadische Natur des Menschen und ihren Einfluss auf Künste und Kulturen: Zum Auftakt am 8. Juni lesen die Burgschauspieler Philipp Hauß und Markus Meyer Texte der Grazer Autorin Nava Ebrahimi. Und das Finale am 12. Juni bestreiten die beiden mit einem echten Theater-Idol: Burg-Doyenne Elisabeth Orth liest gemeinsam mit ihnen Texte von Nino Haratischwili und Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo.

2. Karpatenflecken

Wer waren noch gleich die Zipser? Genau, aus dem Salzkammergebiet nach Siebenbürgen ausgesiedelte „Teitsche“, die sich ihre Bräuche und ihre markante Sprache über die Jahrhunderte bewahrt haben. Autor Thomas Perle, 1987 selbst in der Region geboren, entwirft in „Karpatenflecken“ das Generationenporträt einer Zipserfamilie – inklusive der politischen Verwerfungen, mit denen sie bis heute ringt. Das 2019 mit dem Retzhofer Dramapreis ausgezeichnete Werk ist in einer Produktion des Deutschen Theaters Berlin nun erstmals in Graz zu sehen. Und ja, es wird dabei auch Zipserisch gesprochen. Mit auf der Bühne: die jüngst bei der „Diagonale“ mit dem Schauspielpreis geehrte Oberösterreicherin Julia Windischbauer.

9. Juni, Schauspielhaus

3. Stefanie Sargnagel

Die Lesungen der goscherten Wiener Dichterin sind immer ein Vergnügen. Diesmal hat sie nicht nur ihren Roman „Dicht“, sondern auch die Kombo Euroteuro als Begleitband dabei.

10. Juni, Schauspielhaus

4. Liebe/Eine argumentative Übung

Das Wiener Kosmos Theater und Autorin Sivan Ben Yishai rücken Popeyes treue Begleiterin Olive Oil in den Mittelpunkt. Und die hat Sprachgewaltiges über ihre ewige Nebenrolle im Comic zu sagen.

11. Juni, TaO! Graz

5. Sommernachtshafen

Der Skulpturenpark als ungewöhnlicher Theaterschauplatz und Anlegestelle für Ein- und Ausheimische, Fremde und Befremdete: Sprach- und Liebeswirren, Zukunft und Vergangenheit, Verzweiflung und Rebellion, Traum und Realität werden in den kurzen Texten aufregender neuer Autorinnen und Autoren verhandelt. Unter ihnen sind gleich zwei Preisträgerinnen des Mülheimer Dramatikpreises: Ewe Benbenek und die soeben erst ausgezeichnete Sivan Ben Yishai (siehe auch Punkt 4).

11. und 12. Juni. Skulpturenpark

6. Ernst-Binder-Stipendium

Der Grazer Schauspieler Martin Brachvogel erhält – hochverdient – zum Finale des Festivals im Skulpturenpark das mit 5000 Euro dotierte Stipendium überreicht. Die Laudatio hält sein Kollege Rudi Widerhofer, was geistreich Kauziges verspricht. Ein Picknick gibt es nachher auch noch.

12. Juni, Skulpturenpark