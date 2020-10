Facebook

Gerhard Polt: "Humor bedeutet in erster Linie, über das soziale Verhalten der Menschen nachzudenken." © KK

Das letzte Mal war ich bei Ihnen am Schliersee, jetzt ist das Reisen schwierig. Wo erreiche ich Sie denn gerade?

GERHARD POLT: Ich bin in Terracina, das liegt zwischen Rom und Neapel. Zum Vatikan, wenn ich hinfahren würde, was ich nicht tu, hätt’ ich nur eine Stunde. Mitten im Ort richten s’ übrigens gerade ein Theater her.