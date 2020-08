Theater am Ortweinplatz Geschichten von schrägen Tauben und verlorenen Kleidungsstücken

Facebook

Mitten auf dem Ortweinplatz steht die Bühne. © (c) Clemens Nestroy

Was ist da los auf dem Ortweinplatz? In den letzten Wochen konnten Passanten beobachten, wie dort eine riesige gelb-grüne Bühne entsteht. Diese wird derzeit vom Theater am Ortweinplatz bespielt. Für das Kulturjahr 2020 hat Regisseur Simon Windisch eine schräge Erzählung über den Ortweinplatz selbst geschaffen, die auf Texten der Anrainer und Beobachtungen fußt.

Protagonisten der Geschichte sind keine Menschen, denn diese eilen meist nur über den Platz, ohne sich umzublicken. Das junge Ensemble verwandelt sich in die wahren Bewohner des Platzes: verständnisvolle Tauben, liegen gelassene Pullover und weinerliche Müllsackerl. Sie berichten von Schülerinnen, die morgens in die Modeschule stürmen, von intimen Gesprächen auf dem Bankerl und singen ein Loblied auf die Spezialitäten des Ortweinstandls. Dabei lassen die Erzählungen die Blicke des Publikums immer wieder suchend über den Platz schweifen und diesen so neu entdecken. Sehr unterhaltsam – nicht nur für Ortweinplatzkenner. Die Taube (Carmen Schabler) bittet zum Tanz. Foto © (c) Clemens Nestroy