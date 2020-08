Heute starten die Salzburger Festspiele in ihre 100. Saison. Unter den Gästen wurde auch Nobelpreisträger Peter Handke gesichtet, dessen neues Stück "Zdenek Adamec" am Sonntag Premiere hat.

Peter Handke am Samstagnachmittag in der Salzburger Innenstadt © Manuela Swoboda

Mit einem Premierenreigen starten die Salzburger Festspiele heute in ihre coronabedingt verkürzte Jubiläums-Ausgabe. Den Auftakt markieren die beiden szenischen Premieren "Elektra" in der Regie von Krzysztof Warlikowski in der Felsenreitschule sowie am Domplatz der "Jedermann".

Bereits tags darauf geht es weiter mit dem Feuerwerk, wenn unter anderem die Peter-Handke-Uraufführung "Zdenek Adamec" und eine gekürzte "Cosi fan tutte" mit der jungen Dirigentin Joana Mallwitz am Pult ansteht. Unter den Premierengästen mit Sicherheit dabei: Nobelpreisträger Peter Handke, der sich bereits am Samstag inmitten des Festspieltrubels zeigte.