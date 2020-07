Caroline Peters verkörpert heuer die „Jahrhundert-Buhlschaft“ bei den Salzburger Festspielen und am Freitag zeigt der ORF die Culture-Clash-Komödie "Womit haben wir das verdient?" mit ihr in der Hauptrolle. Die Burgtheater-Mimin über ihre 30 Sätze darin, Corona und Theater auf Distanz.

Caroline Peters vermisst das Theater und die Proben in diesen Tagen © Burgtheater

Frau Peters, wie ist es Ihnen während dieser seltsamen Zeit ergangen?

CAROLINE PETERS: Es war eine Mischung von Gefühlen wie hitzefrei in der Schule, der Triumph, dass ich täglich ausschlafen kann und den ganzen Tag selbst bestimmen kann, was ich tue und was ich lasse, bis hin zu totaler Langeweile, die ich auch als erholsam empfunden habe. Wir (Anm. Partner Frank Dehner) haben viel an unserer Postkarten-Galerie gearbeitet. Dann gab es auch gewaltige Sorgen um die Zukunft, die Eltern und die sozialen Kontakte, die man nicht mehr pflegen kann. Es war ein ständiges Auf und Ab der Emotionen.