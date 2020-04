Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Salzburger Jedermann, 2019 © APA/BARBARA GINDL

Falls noch einmal jemand zum Kulturbereich „Nische“ sagen möchte: Die Direktiven, die Kunststaatssekretärin Ulrike Lunacek und Vizekanzler Werner Kogler für die nächsten Monate ausgaben, gelten für 180.000 Personen im Kunst-, Kultur- und Kreativbereich. Zum Vergleich: In Österreich gibt es 15.500 Beschäftigte in der Stahlindustrie und 35.200 in der Autoindustrie.