Kleine Zeitung +

Nachtkritik ORF/Theater an der Wien Beethovens "Fidelio" in der Regie von Christoph Waltz

Diese Produktion aus dem Theater an der Wien wird als die einzige Opernpremiere Österreichs in der Corona-Zeit in die Geschichte eingehen. Wenigstens via Fernsehen konnte man Zeuge von der intensiven Regie von Christoph Waltz werden, der Beethovens "Fidelio" radikal entschlackte. Und das Happy End verwehrt.