Leroy Emmanuel spielt am 18. März im Grazer Artist's © Werkstatt Murberg

Um 18 Uhr geht es los: Das Forum Stadtpark eröffnet heute in Graz die Ausstellung „Happy Birthday“ von Anna Vasof – als einer der wenigen Veranstalter, die im Zuge der Corona-Verordnung noch aktiv sind. Forum-Leiterin Heidrun Primas sieht die Vernissage auch als „soziale Übung“ in Zeiten, in denen der kulturelle Shutdown Künstler isoliert. Die Kunst, plädiert sie, sei schließlich der Ort, „in dem wir darüber reden können, wie wir Gesellschaft aufrechterhalten, und wie und ob wir uns Begegnung weiter zutrauen. Die globale Veränderung, die wir hier erleben, wollen wir im ,echten‘ Raum diskutieren“, sagt Primas.

Auch im „Artist’s“ in der Grazer Schützgasse „bleiben wir optimistisch und halten offen“, sagt Tessa Gasser: Am 18. März spielt „Motown“-Legende Leroy Emmanuel gemeinsam mit Christian Wegscheider und Csaba Schmitz ein Clubkonzert: Funk & Soul zum Herzaufwärmen in schwierigen Zeiten. Die haben nun das Theo Oberzeiring doch zum Pausieren bewogen: „Wir haben nach Erlass der Verordnung noch einen Abend gespielt“, erzählt Leiter Peter Faßhuber, „sind aber zur Überzeugung gelangt, dass wir dem Publikum und uns selbst bestmögliche Sicherheit geben wollen.“ Bis 8. April fallen acht Vorstellungen aus - von Martin Walsers „Das fliehende Pferd“ über Folke Brabands „Monsieur Pierre geht online“ bis zum „Pippi Langstrumpf". Dann will das Theater mit „Der Panther“ von Felix Mitterer die nächste Premiere feiern. Die Ausfälle hofft Faßhuber nach Ende der Verordnung nachzuspielen: „Wir wissen aber momentan nicht, ob wir tatsächlich alles abfedern können. Die Corona-Krise verändert jetzt unter anderem die Bedingungen für uns in der Kulturszene, aber auf weitere Sicht alles Wirtschaftliche, Gesellschaftliche et cetera nachhaltig aufs Radikalste. Davon bin ich überzeugt, auch wenn ich jetzt gerade etwas Positives aus der Sache ziehe und mehr Zeit für Familie und Freunde habe und grad mit meiner Frau in der Sonne beim Kaffee sitze.“

Der Pariser Komponist Franck Bedrossian lehrt seit Herbst an der Kunstuniversität Graz. Das Ensemble Schallfeld, spezialisiert auf Neue Musik, widmete dem 49-jährigen Franzosen am Donnerstag ein Willkommenskonzert mit dem Titel „Swing It“ im Theater am Lend. Leonhard Garms, Pianist, Dirigent und künstlerischer Leiter des Ensembles, berichtet, dass sich im Theater am Lend (unter 100 Sitze) „mehr Leute als gewöhnlich für unser Konzert angemeldet haben. Die sind derzeit offenbar besonders hungrig nach Kunst und Kultur. Und der emotionale Grund, dass wir auftreten, ist natürlich, dass sehr viele Leute an dem Projekt gearbeitet und zuletzt eine Woche miteinander geprobt haben.“

Mit genau 97 Sitzplätzen darf auch das Grazer Rechbauer-Kino vorerst den Betrieb aufrechterhalten. Man spüre, „dass der Besuch etwas nachlässt“, berichtet Wolfgang Heigl. Eine Vorführung des Films „Butenland“ mit Diskussion war am Donnerstag aber ausgebucht. Und trotz Entfall der Diagonale gebe es in den kommenden Wochen mehr als genug Programm. Heigl: „Wir machen sicher weiter, solange die Leute kommen. Und solange wir dürfen.“